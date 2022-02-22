Песков отказался считать невозможным налаживание отношений с Украиной

Говоря о возможном разрыве дипломатических отношений между Москвой и Киевом, он отметил, что, если это произойдет, это приведет к «дополнительным трудностям» в отношениях между странами.
«Их когда-то надо налаживать», — сказал Песков. На вопрос, можно ли это сделать, пресс-секретарь ответил: «Ничего невозможного нет».
Условием в Кремле назвали уважительное отношение друг к другу, выполнение обещаний и обязательств, отказ от агрессии против своих же граждан.
Кроме того, Песков выразил надежду, что решение Германии приостановить сертификацию оператора «Северного потока-2» — временное и принято «в силу политических причин». По мнению Кремля, тормозить такие проекты неверно.
После решения президента России Владимира Путина признать Донецкую и Луганскую народные республики украинский лидер Владимир Зеленский не исключил разрыва дипломатических отношений с Москвой. В то же время заместитель министра иностранных дел Андрей Руденко заявил, что Москва этого не хочет. Позже депутаты внесли в Верховную раду три проекта о разрыве отношений с Россией.
Путин подписал указы о признании ДНР и ЛНР накануне, объяснив решение незаинтересованностью Киева в мирном решении конфликта в Донбассе.