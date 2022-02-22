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19:19 (мск), источник: Коммерсантъ

Путин ратифицировал договор о сотрудничестве с ДНР и ЛНР

Президент России Владимир Путин подписал закон «О ратификации Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией и Луганской Народной Республикой», сообщает пресс-служба Кремля. Документ вступил в силу со дня официального опубликования.

Источник: Пресс-служба Президента России

Ранее сегодня, 22 февраля, Госдума и Совет федерации единодушно ратифицировали договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Россией, ДНР и ЛНР.

Вчера, 21 февраля, Владимир Путин признал независимость ДНР и ЛНР и подписал договор о сотрудничестве с самопровозглашенными республиками, который в том числе предполагает сотрудничество в сфере обороны.

Главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник вчера обратились к Владимиру Путину с просьбой о признании независимости регионов. После того, как Россия признала независимость ДНР и ЛНР, Европа и США пообещали ввести санкции против России. президент Украины назвал решение о признании суверенитета ДНР и ЛНР посягательством на территориальную целостность Украины.

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