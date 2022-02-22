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19:13 (мск), источник: Коммерсантъ

Совфед единогласно одобрил просьбу Путина об использовании войск за рубежом

Совет федерации единогласно одобрил обращение Владимира Путина об использовании российской армии за рубежом. Президент обратился за таким правом на основании заключенного с Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР) соглашения. Это будут миротворческие силы.

Источник: Reuters

«Принятие сегодня решения Советом федерации о согласии на использование вооруженных сил направлено на установление мира в Донбассе. Направлено на то, чтобы остановить эту кровопролитную гражданскую войну, чтобы впредь не допускать обстрелов мирных поселков, мирных граждан, чтобы создать нормальные условия для жизни людей и обеспечить безопасность», — заявила спикер Совета федерации Валентина Матвиенко.

Сегодня Владимир Путин подписал закон «О ратификации Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией и Луганской Народной Республикой». Документ вступил в силу со дня официального опубликования. Согласно пунктам этого договора стороны смогут использовать военную инфраструктуру и военные базы на территориях друг друга.

Владимир Путин признал независимость ДНР и ЛНР вчера, 21 февраля. Европа и США пообещали ввести санкции против России. президент Украины назвал решение о признании суверенитета ДНР и ЛНР посягательством на территориальную целостность Украины.

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ТАСС
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Источник трансляции: ТАСС
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