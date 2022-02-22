Совфед единогласно одобрил просьбу Путина об использовании войск за рубежом

«Принятие сегодня решения Советом федерации о согласии на использование вооруженных сил направлено на установление мира в Донбассе. Направлено на то, чтобы остановить эту кровопролитную гражданскую войну, чтобы впредь не допускать обстрелов мирных поселков, мирных граждан, чтобы создать нормальные условия для жизни людей и обеспечить безопасность», — заявила спикер Совета федерации Валентина Матвиенко.
Сегодня Владимир Путин подписал закон «О ратификации Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией и Луганской Народной Республикой». Документ вступил в силу со дня официального опубликования. Согласно пунктам этого договора стороны смогут использовать военную инфраструктуру и военные базы на территориях друг друга.
Владимир Путин признал независимость ДНР и ЛНР вчера, 21 февраля. Европа и США пообещали ввести санкции против России. президент Украины назвал решение о признании суверенитета ДНР и ЛНР посягательством на территориальную целостность Украины.