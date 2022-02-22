Путин: ДНР и ЛНР признаны в границах областей

«Мы же их признали. А это значит, мы признали все их фундаментальные документы, в том числе и конституцию. А в конституции прописаны границы в рамках Донецкой и Луганской областей в то время, когда они были в составе Украины. Ну мы рассчитываем, я это подчеркиваю, что все спорные вопросы будут решены в ходе переговоров между киевскими сегодняшними властями и руководством этих республик», — сказал президент.
Владимир Путин заявил, что Минские соглашения «были убиты» задолго до признания Россией ДНР и ЛНР.
Ранее Москва не раз заявляла, что Киев отказывается выполнять условия Минских соглашений с помощью «западных партнеров». Президент подчеркнул, что на данный момент территориальные споры между Украиной, ДНР и ЛНР невозможно решить путем переговоров, но в будущем это будет возможно.
В ответ на вопрос спецкорреспондента «Ъ» Андрея Колесникова об использовании российских войск, Владимир Путин отметил, что войска не будут отправлены в Донбасс прямо сейчас.
«Предсказывать конкретную канву действий невозможно, она будет зависеть от развития ситуации на месте», — ответил президент. После этого Владимир Путин добавил, что добро не должно быть бессильным, «оно должно иметь возможность себя защищать».