Страны ЕС единогласно решили принять пакет санкций против России

«Спустя 24 часа мы дали быстрый ответ, показав нашу решимость. Мы единогласно достигли решения принять пакет санкций, который нанесет России ущерб, очень большой ущерб», — сказал он.
По словам Борреля, новый пакет включает санкции против 351 депутата Госдумы РФ, проголосовавшего за независимость Донбасса. Кроме того, ЕС включил в черный список 27 физических и юридических лиц, в том числе банки и организации, финансирующие операции России на Донбассе. ЕС также запретил отношения своего бизнеса с ЛНР и ДНР и принял решение ограничить доступ России к финансовому рынку и рынку капитала ЕС, рассказал Боррель.
Глава дипломатии ЕС также заявил, что приветствует решение Германии остановить сертификацию «Северного потока — 2». Президент России не включен в санкционный список Евросоюза. «Путин не вошел в санкционный список», — сказал Боррель.
Евросоюз будет продолжать дипломатические усилия, в частности в ООН и ОБСЕ, чтобы «вернуть Россию за стол переговоров».
«Мы предпочитаем дипломатический путь, мы будем продолжать дипломатические усилия, в особенности в формате ОБСЕ и ООН, чтобы усадить Россию за стол переговоров», — сказал Боррель.
Верховный представитель ЕС предупредил Минск о готовности ввести санкции против официальных лиц Белоруссии, поддерживающих действия России. «Мы также пристально следим за следующим шагом Белоруссии, которая поддерживает действия России в отношении территориальной целостности Украины. Я готов внести предложения по принятию мер против тех (в Белоруссии — прим. ТАСС), кто оказывает поддержку российскому правительству и извлекает из этого выгоду», — отметил Боррель.