Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
День в истории: 21 февраляКрушение парохода "Берлин", первый Международный кинофестиваль в СССР, открытие спиральной структуры ДНК и другие события этого дня в истории
Фоторепортажи
39Жюри World Nature Photography Awards объявило победителей 2021 года
30Названы финалисты Sony World Photography Awards 2022
20:40 (мск), источник: ТАСС

Страны ЕС единогласно решили принять пакет санкций против России

ПАРИЖ, 22 февраля. /ТАСС/. Все страны — члены Евросоюза достигли единогласного решения принять пакет санкций против России, который нанесет ей большой ущерб. Брюссель согласовал новые ограничительные меры в координации с США, Великобританией и Канадой, заявил во вторник глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам экстренного заседания Совета ЕС в Париже.

Источник: Reuters

«Спустя 24 часа мы дали быстрый ответ, показав нашу решимость. Мы единогласно достигли решения принять пакет санкций, который нанесет России ущерб, очень большой ущерб», — сказал он.

По словам Борреля, новый пакет включает санкции против 351 депутата Госдумы РФ, проголосовавшего за независимость Донбасса. Кроме того, ЕС включил в черный список 27 физических и юридических лиц, в том числе банки и организации, финансирующие операции России на Донбассе. ЕС также запретил отношения своего бизнеса с ЛНР и ДНР и принял решение ограничить доступ России к финансовому рынку и рынку капитала ЕС, рассказал Боррель.

Глава дипломатии ЕС также заявил, что приветствует решение Германии остановить сертификацию «Северного потока — 2». Президент России не включен в санкционный список Евросоюза. «Путин не вошел в санкционный список», — сказал Боррель.

Читайте также
Британия ввела санкции против 5 российских банков

Переговоры с РФ

Евросоюз будет продолжать дипломатические усилия, в частности в ООН и ОБСЕ, чтобы «вернуть Россию за стол переговоров».

«Мы предпочитаем дипломатический путь, мы будем продолжать дипломатические усилия, в особенности в формате ОБСЕ и ООН, чтобы усадить Россию за стол переговоров», — сказал Боррель.

Верховный представитель ЕС предупредил Минск о готовности ввести санкции против официальных лиц Белоруссии, поддерживающих действия России. «Мы также пристально следим за следующим шагом Белоруссии, которая поддерживает действия России в отношении территориальной целостности Украины. Я готов внести предложения по принятию мер против тех (в Белоруссии — прим. ТАСС), кто оказывает поддержку российскому правительству и извлекает из этого выгоду», — отметил Боррель.

Онлайн-трансляция
ТАСС
Событий пока нет
Источник трансляции: ТАСС
Следите за развитием темы Обострение вокруг Украины
 "Мы готовы показать, что значит для Украины настоящая декоммунизация"
Обострение ситуации в Донбассе. Онлайн
Ситуация в Донбассе
Британия ввела санкции против 5 российских банков, Ротенберга и Тимченко
Песков: Москва признает ДНР и ЛНР в тех границах, в которых они себя провозглашали
Россия гарантирует безопасность ДНР и ЛНР, заявил Лавров
МИД сообщил о пока не принятом решении по границам ДНР и ЛНР
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь