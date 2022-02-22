ЕС лишил депутатов Госдумы шопинга в Милане и вечеринок в Сен-Тропе

Попавшие в санкционный список Евросоюза больше не смогут отправиться на шопинг в Милан или на вечеринки в Сен-Тропе, заявил в Twitter верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. «Больше не будет шопинга в Милане, вечеринок в Сен-Тропе, бриллиантов в Антверпене. Это первый шаг», — написал он.
Как сообщил Боррель, ЕС единогласно согласился ввести пакет санкций против России, под них попадет 351 депутат Госдумы, которые проголосовали за признание ДНР и ЛНР, и 27 физических и юридических лиц, «подрывающих территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины».
По его словам, ограничения также затронут экономические отношения ДНР и ЛНР с Евросоюзом, доступ России к финансовым рынкам ЕС.
При этом Боррель заявил, что они не затронут российского президента Владимира Путина. Список попавших под санкции лиц пока не опубликован. Российский президент объявил о признании ДНР и ЛНР накануне и подписал соответствующие указы. Путин объяснил необходимость такого решения тем, что ситуация в Донбассе обострилась, а Киев не планирует другого решения конфликта, кроме военного. Также Путин и главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник подписали договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Позже их ратифицировали Совфед и Госдума, а также парламенты республик Донбасса.
Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Украина «никому ничего не отдаст», а ЕС пообещал отреагировать единым фронтом на признание независимости республик. Позднее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия приостановит сертификацию «Северного потока — 2». Великобритания объявила о введении санкций против пяти российских банков (Промсвязьбанка, «России», Индустриального сберегательного банка, Черноморского банка развития и Генбанка), а также Бориса и Игоря Ротенбергов и Геннадия Тимченко.