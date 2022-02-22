Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
 Снимок «инопланетного трона» стал лучшей астрофотографией года Объявлены победители конкурса Astronomy Photographer of the Year: People’s Choice Awards 2021
Фоторепортажи
30Названы финалисты Sony World Photography Awards 2022
88 знаменитых метеоритов, упавших в России
22:43 (мск), источник: ТАСС

Байден заявил, что США вводят санкции в отношении суверенного долга РФ

По словам президента США, санкции против России будут ужесточать в зависимости от действий Москвы в отношении Украины.

Источник: AFP 2022

ВАШИНГТОН, 22 февраля. /ТАСС/. Президент США Джо Байден заявил, что США вводят санкции в отношении суверенного долга РФ.

Также Байден утверждает, что Россия, признав суверенитет Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), «отрезала от Украины большой кусок» и сегодня продолжила такие действия. «Если говорить простым языком, Россия только что объявила, что отрезает от Украины большой кусок», — заявил он, выступая во вторник в Белом доме с речью, которая была посвящена ситуации вокруг Украины.

Читайте также
ЕС лишил депутатов Госдумы шопинга в Милане и вечеринок в Сен-Тропе

По его словам, РФ начала вторжение на Украину. «Вчера вечером [президент России Владимир] Путин дал распоряжение, чтобы российские силы были развернуты в этих регионах. Сегодня он утверждал, что эти регионы на самом деле имеют более широкие границы, чем те районы, который он признал», — заявил американский лидер. «На мой взгляд, он создал обоснование для того, чтобы занять еще больше территории силой», — считает Байден. «Это начало вторжения России на Украину», — утверждал он.

Байден утверждает, что речь Путина свидетельствовала о полном отсутствии желания вести диалог. США сохраняют готовность к дипломатической работе с Россией, надеются на такой же настрой Москвы, сказал президент США.

Также США вводят новые санкции против РФ и будут ужесточать их в зависимости от действий Москвы в отношении Украины. США введут в среду санкции в отношении элит России, во вторник — в отношении ВЭБ, сообщил Байден. Также он сказал, что США будут внимательно следить за ситуацией на энергетических рынках в связи с санкциями против РФ, готовы принимать меры.

По его словам, США укрепят свое военное присутствие в Европе для защиты Балтии, но не намерены воевать с РФ. «Я санкционировал направление дополнительных [военных] сил и средств США, уже размещенных в Европе, для укрепления наших балтийских союзников — Эстонии, Латвии и Литвы. Выражусь ясно — это всецело оборонительные шаги с нашей стороны, у нас нет намерения воевать с Россией», — сказал Байден.

Следите за развитием темы Обострение вокруг Украины
 "Мы готовы показать, что значит для Украины настоящая декоммунизация"
Обострение ситуации в Донбассе. Онлайн
Ситуация в Донбассе
Байден заявил, что США вводят санкции в отношении суверенного долга РФ
Россия установила дипломатические отношения с ДНР и ЛНР
Британия ввела санкции против 5 российских банков, Ротенберга и Тимченко
Песков: Москва признает ДНР и ЛНР в тех границах, в которых они себя провозглашали
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь