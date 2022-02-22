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22:56 (мск), источник: РБК

Байден заявил о переброске военных США в Европе в страны Балтии

По словам президента США, в страны Прибалтики перенаправят военных, которые уже размещены в Европе. Он также заверил, что это всецело оборонительная мера.

Источник: AFP 2022

США перенаправят в страны Прибалтики своих военных, которые уже находятся в Европе, сообщил президент Джо Байден.

«Я одобрил дополнительную переброску военных и оборудования, которое находится в Европе, для усиления наших союзников — Эстонии, Латвии и Литвы», — сказал Байден. По словам американского президента, это целиком оборонный шаг и у США нет намерений сражаться с Россией.

В ходе выступления Байден также заявил, что Россия может начать полномасштабное вторжение, однако Вашингтон по-прежнему открыт для дипломатии. При этом американский лидер объявил, что вводит санкции против российского суверенного долга, банков и российских элит.

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