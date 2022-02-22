22 февраля, источник: ТАСС
Санкции ЕС против России окончательно утвердят 23 февраля
После этого они будут опубликованы и сразу вступят в силу.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
ПАРИЖ, 22 февраля. /ТАСС/. Новый пакет санкций ЕС против России из-за ситуации на Украине будет окончательно утвержден 23 февраля. Об этом говорится в сообщении представительства Франции в ЕС, опубликованном во вторник в Twitter.
«Окончательное утверждение [санкций] ожидается завтра утром», — отмечается в сообщении. Как уточнили во французском представительстве, после формального утверждения санкции будут опубликованы и сразу после этого вступят в силу.