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22 февраля, источник: ТАСС

Санкции ЕС против России окончательно утвердят 23 февраля

После этого они будут опубликованы и сразу вступят в силу.

Источник: AP 2022

ПАРИЖ, 22 февраля. /ТАСС/. Новый пакет санкций ЕС против России из-за ситуации на Украине будет окончательно утвержден 23 февраля. Об этом говорится в сообщении представительства Франции в ЕС, опубликованном во вторник в Twitter.

«Окончательное утверждение [санкций] ожидается завтра утром», — отмечается в сообщении. Как уточнили во французском представительстве, после формального утверждения санкции будут опубликованы и сразу после этого вступят в силу.

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