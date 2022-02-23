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00:03 (мск), источник: © РИА Новости

Боррель удалил твит об отсутствии шоппинга у депутатов из-за санкций

МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель удалил свой твит о санкциях за признание Донецкой и Луганской народных республик.

Источник: © РИА Новости

Ранее глава дипломатии Евросоюза написал в своем Twitter, что санкции ЕС «ударят» по 351 депутату Госудумы РФ, проголосовавших за признание ЛНР и ДНР. По его мнению, они «подрывают территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины». Также Боррель добавил, что из-за санкций у российских депутатов больше не будет «шопинга в Милане, вечеринок в Сен-Тропе и бриллиантов из Антверпена».

Через пару часов после публикации Боррель удалил свой твит.

Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшее время отдать приказ военным перейти к наступлению, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.

Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил в телеобращении, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов и убийства мирных жителей, а блокады не прекращаются. Сразу после обращения он подписал указы о признании ЛНР и ДНР. Также Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР Вооруженными силами РФ.

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