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00:15 (мск), источник: Газета.Ру

Минфин США перечислил попавших под санкции против России

Минфин США объявил о введении санкций против вышестоящих российских чиновников и их детей. Об этом журналистам сообщил представитель американской администрации, передает ТАСС.

Источник: AP 2022

В черном списке оказались глава ФСБ Александр Бортников, замглавы администрации президента России Сергей Кириенко, директор Службы внешней разведки Сергей Фрадков. Под санкции попали и дети чиновников — Денис Бортников, Владимир Кириенко и Петр Фрадков, а также родственники этих семей.

«Эти люди и их родственники полностью заблокированы», — сказал он.

Также в Минфине подтвердили введение ограничений против Промсвязьбанка, ВЭБ и их 42 «дочек».

Ранее президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон вводит новые санкции против России и будет ужесточать их в зависимости от ситуации на Украине.

В частности, ограничения коснутся суверенного долга России — это означает, что Вашингтон отрезает российское правительство от западного финансирования, подчеркнул он.

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