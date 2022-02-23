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00:34 (мск), источник: © РИА Новости

США перебросят 800 военных из Италии в страны Балтии

ВАШИНГТОН, 23 фев — РИА Новости. США направят в страны Балтии 800 военнослужащих из Италии и до восьми истребителей F-35 в несколько оперативных пунктов вдоль восточного фланга НАТО, сообщил высокопоставленный чиновник Пентагона.

Источник: AP 2022

Ранее президент США Джо Байден объявил о переброске дополнительных американских сил, уже находящихся в Европе, в страны Балтии на фоне напряженности вокруг Украины.

«Эти силы, состоящие из элементов авиации и сухопутных войск, в ближайшие дни переместятся… на северо-восточный и юго-восточный фланги НАТО и, как ожидается, прибудут на место в конце этой недели», — говорится в заявлении.

Согласно заявлению, будет переброшена «оперативная группа пехотного батальона численностью около 800 человек из Италии». Также будет переброшен из Германии дивизион штурмовой авиации — 20 вертолетов AH-64. кроме того, оперативная группа ударной авиации в составе 12 вертолетов AH-64 переместится из Греции в Польшу.

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