США перебросят 800 военных из Италии в страны Балтии

Ранее президент США Джо Байден объявил о переброске дополнительных американских сил, уже находящихся в Европе, в страны Балтии на фоне напряженности вокруг Украины.
«Эти силы, состоящие из элементов авиации и сухопутных войск, в ближайшие дни переместятся… на северо-восточный и юго-восточный фланги НАТО и, как ожидается, прибудут на место в конце этой недели», — говорится в заявлении.
Согласно заявлению, будет переброшена «оперативная группа пехотного батальона численностью около 800 человек из Италии». Также будет переброшен из Германии дивизион штурмовой авиации — 20 вертолетов AH-64. кроме того, оперативная группа ударной авиации в составе 12 вертолетов AH-64 переместится из Греции в Польшу.