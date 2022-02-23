Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
 Больше половины мужчин сталкивались с дискриминацией на работе О полном отсутствии барьеров для построения своей карьеры заявил только 41% респондентов
Фоторепортажи
16Ситуация с беженцами из ДНР и ЛНР
30Названы финалисты Sony World Photography Awards 2022
01:13 (мск), источник: ТАСС

Блинкен заявил, что отказывается от встречи с Лавровым

ВАШИНГТОН, 23 февраля. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен отказывается от очной встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым, планировавшейся в Европе на 24 февраля.

Источник: AFP 2022

«<…> В данное время не имеет смысла проводить эту встречу. Я проконсультировался с союзниками и партнерами. Все согласились [с этим]. И сегодня я направил письмо министру иностранных дел [России] Сергею Лаврову, информируя его об этом», — заявил Блинкен во вторник на пресс-конференции.

США готовы к дальнейшему дипломатическому взаимодействию с РФ, но она должна продемонстрировать серьезный настрой.

Высказывания Путина показывают, что он видит Украину в качестве подчиненного России образования, а не суверенного государства, считает Блинкен.

Справка
Россия признала независимость ДНР и ЛНРКак страна отреагировала на решение Путина и что будет дальше?
Следите за развитием темы Обострение вокруг Украины
 "Мы готовы показать, что значит для Украины настоящая декоммунизация"
Обострение ситуации в Донбассе. Онлайн
Ситуация в Донбассе
Байден заявил, что США вводят санкции в отношении суверенного долга РФ
Россия установила дипломатические отношения с ДНР и ЛНР
Британия ввела санкции против 5 российских банков, Ротенберга и Тимченко
Песков: Москва признает ДНР и ЛНР в тех границах, в которых они себя провозглашали
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь