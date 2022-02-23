Блинкен заявил, что отказывается от встречи с Лавровым

«<…> В данное время не имеет смысла проводить эту встречу. Я проконсультировался с союзниками и партнерами. Все согласились [с этим]. И сегодня я направил письмо министру иностранных дел [России] Сергею Лаврову, информируя его об этом», — заявил Блинкен во вторник на пресс-конференции.
США готовы к дальнейшему дипломатическому взаимодействию с РФ, но она должна продемонстрировать серьезный настрой.
Высказывания Путина показывают, что он видит Украину в качестве подчиненного России образования, а не суверенного государства, считает Блинкен.