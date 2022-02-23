США увидели «зеленых человечков» в Восточной Украине

«Мы назвали их зелеными человечками, потому что они не носят российской военной формы. Сейчас мы знаем, что они по всей Восточной Украине, и они не в униформе. Они ведут себя так, как вели бы себя российские военные», — сказала Псаки.
Ранее Псаки заявила о нежелании властей США вводить сразу все возможные санкции против России, поскольку они надеются на эффект сдерживания. По словам Псаки, в случае эскалации ситуации вокруг Украины, США намерены усилить санкции со своей стороны.
Последние несколько месяцев Киев и западные страны обвиняют Россию в стягивании войск к границам Украины и подготовке военного наступления. Москва неоднократно отрицала наличие подобных агрессивных планов. По мнению президента России Владимира Путина, заявления НАТО о готовящемся «вторжении» являются алармистскими.