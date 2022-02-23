03:52 (мск), источник: РБК
Гутерриш отказался считать происходящее в Донбассе геноцидом
Генсек ООН раскритиковал признание Россией республик Донбасса и заявил, что не признает миротворцами российских военных в случае, если они будут туда направлены.
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Происходящее в Донбассе не попадает под определение геноцида, считает генсекретарь ООН Антониу Гутерриш. Его заявление о ситуации вокруг Украины опубликовано на сайте международной организации.
«Геноцид — это преступление, у которого есть четкое определение, и использовать его (определение. — РБК) следует в соответствии с международным законодательством. Я думаю, это не тот случай», — подчеркнул Гутерриш. Он заявил, что не будет считать миротворцами российских военных, если те в соответствии с полученным Владимиром Путиным разрешением отправятся в Донбасс.
«Когда войска одной страны входят на территорию другой страны без ее согласия, они не являются миротворцами», — заявил генсек ООН, выразив беспокойство в связи с «искажением понятия миротворческой деятельности». Признание Россией независимости ДНР и ЛНР Гутерриш назвал «нарушением территориальной целостности и суверенитета Украины», Устава ООН и Декларации о принципах международного права.
«Натуральным геноцидом» отношение украинских властей к населению Донбасса ранее называла официальный представитель МИД России Мария Захарова. На фоне обострения ситуации в регионе Путин 21 февраля подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР, объяснив это отказом Киева от соблюдения минских договоренностей. На следующий день Совфед разрешил президенту использовать в Донбассе российские войска. Верхняя палата при этом исходила из того, что это будут миротворческие силы, уточнила спикер Валентина Матвиенко. По ее словам, решение направлено на предотвращение гражданской войны. США, Великобритания и ЕС после признания Россией независимости республик ввели санкции. В МИД реакцию Запада назвали предсказуемой, а новые ограничения — нелегитимными.