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03:49 (мск), источник: ТАСС

Псаки прокомментировала слова Трампа о гениальности России

США не слушают советов от тех, кто восхваляет Путина, отметила пресс-секретарь Белого дома.

Источник: AFP 2022

ВАШИНГТОН, 23 февраля. /ТАСС/. Соединенные Штаты предпочитают не слушать советов от тех, кто высоко оценивает действия президента России Владимира Путина. Об этом во вторник заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в ответ на просьбу журналиста прокомментировать слова бывшего президента США Дональда Трампа о том, что Россия поступила гениально, признав независимость Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

Ранее во вторник Трамп назвал действия России «гениальными» и «умными» и предположил, что США могли бы использовать свои войска для обеспечения мира и порядка на южной границе страны. «Мы стараемся не принимать советов ни от кого, кто восхваляет Путина и его военную стратегию», — сказала она.

На дополнительный вопрос, могут ли подобные слова Трампа повлиять на республиканцев в Конгрессе относительно ситуации вокруг Украины, она сказала, что «решение об оценках оставила бы на усмотрение членам Республиканской партии».

Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик. С их лидерами были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Путин поручил МИД РФ установить дипломатические отношения с ДНР и ЛНР, а Минобороны РФ — обеспечить поддержание мира на их территориях.

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