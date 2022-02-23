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09:42 (мск), источник: РБК

Киев отказался от принятия условий Путина

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Украина считает невозможным выполнение условий нормализации отношений, которые выдвигал президент России Владимир Путин.

Источник: AP 2022

«Выполнение условий, озвученных президентом России в адрес Украины, противоречит выбору украинского общества. Для независимой, суверенной Украины и для меня, как премьер-министра нашей страны — это невозможно», — написал Шмыгаль в своем Telegram-канале.

В эфире телеканала ICTV он повторил это заявление и поблагодарил украинцев, которые сохраняют спокойствие, так как это позволяет удерживать экономическую и макроэкономическую ситуацию в стабильности.

Накануне, 22 февраля, президент Владимир Путин назвал несколько условий нормализации отношений с Украиной. По его словам, это возможно если украинские власти признают итоги референдума в Крыму, откажутся от вступления в НАТО и пойдут на определенную степень демилитаризации страны.

«Первое, что необходимо сделать — это признать волеизъявление людей, которые проживают в Севастополе и Крыму. Чем это волеизъявление хуже того, что произошло в Косово? Да ничем. Решение было принято парламентом, а здесь — общенародным референдумом», — сказал президент.

Самостоятельный отказ Киева от вступления в НАТО, по словам Путина, позволил бы «коллегам в западных странах не терять лицо».

Заявления Путина прозвучали на фоне признания Россией независимости республик Донбасса. Накануне договор о сотрудничестве с ДНР и ЛНР ратифицировал российский парламент.

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