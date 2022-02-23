Глава МИД Великобритании заявила, что рассматриваются все варианты санкций против России

В колонке для The Times госпожа Трасс отметила, что Великобритания и ее союзники неоднократно предупреждали, что «любое дальнейшее вторжение» на Украину будет иметь серьезные последствия. Как утверждает министр, Россия «решила отказаться от дипломатии». «Мы ввели в действие наш самый жесткий режим санкций против России. Рассматриваются все варианты (санкций.— “Ъ”). Эта первая волна (ограничений.— “Ъ”) нацелена на лиц и компании, наиболее близкие к Кремлю», — рассказала Лиз Трасс.
Министр уточнила, что страны Запада продолжат вводить санкции, если Россия откажется вывести войска с украинской территории. «Мы введем меры по ограничению торговых возможностей России и запретим экспорт целого ряда высокотехнологичных товаров, что на годы подорвет развитие ее военно-промышленной базы. Со временем даже те, кто близок к президенту Путину, начнут воспринимать принятые им на этой неделе решения как нанесенную самому себе рану», — подчеркнула она.
21 февраля президент России Владимир Путин одобрил признание независимости самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик (ДНР и ЛНР). 22 февраля Совет федерации удовлетворил просьбу господина Путина об использовании войск за рубежом, в том числе в ДНР и ЛНР. Российские власти утверждают, что это будет миротворческая миссия. На этом фоне Великобритания ввела санкции против пяти российских банков, а также в отношении бизнесменов Аркадия и Бориса Ротенбергов и Геннадия Тимченко. Германия заявила о приостановке сертификации «Северного потока-2». Под санкции Евросоюза подпали несколько банков и 351 депутата Госдумы.