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07:48 (мск), источник: Коммерсантъ

Глава МИД Великобритании заявила, что рассматриваются все варианты санкций против России

Великобритания рассматривает все варианты санкций в ответ на «агрессию» России на Украине, заявила глава британского МИДа Лиз Трасс. По ее словам, у Лондона есть длинный список российских чиновников, причастных к эскалации конфликта в Донбассе, и страны Запада продолжат вводить санкции.

Источник: AFP 2022

В колонке для The Times госпожа Трасс отметила, что Великобритания и ее союзники неоднократно предупреждали, что «любое дальнейшее вторжение» на Украину будет иметь серьезные последствия. Как утверждает министр, Россия «решила отказаться от дипломатии». «Мы ввели в действие наш самый жесткий режим санкций против России. Рассматриваются все варианты (санкций.— “Ъ”). Эта первая волна (ограничений.— “Ъ”) нацелена на лиц и компании, наиболее близкие к Кремлю», — рассказала Лиз Трасс.

Министр уточнила, что страны Запада продолжат вводить санкции, если Россия откажется вывести войска с украинской территории. «Мы введем меры по ограничению торговых возможностей России и запретим экспорт целого ряда высокотехнологичных товаров, что на годы подорвет развитие ее военно-промышленной базы. Со временем даже те, кто близок к президенту Путину, начнут воспринимать принятые им на этой неделе решения как нанесенную самому себе рану», — подчеркнула она.

21 февраля президент России Владимир Путин одобрил признание независимости самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик (ДНР и ЛНР). 22 февраля Совет федерации удовлетворил просьбу господина Путина об использовании войск за рубежом, в том числе в ДНР и ЛНР. Российские власти утверждают, что это будет миротворческая миссия. На этом фоне Великобритания ввела санкции против пяти российских банков, а также в отношении бизнесменов Аркадия и Бориса Ротенбергов и Геннадия Тимченко. Германия заявила о приостановке сертификации «Северного потока-2». Под санкции Евросоюза подпали несколько банков и 351 депутата Госдумы.

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