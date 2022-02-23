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09:13 (мск), источник: Коммерсантъ

Кулеба заявил о планах «А» и «Б» по ситуации в Донбассе

Украина планирует для начала использовать дипломатию для урегулирования ситуации в Донбассе, заявил глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба. По его словам, если этот план не сработает, что Киев будет «сражаться за каждый дюйм земли».

Источник: AP 2022

Кулеба выступил на брифинге по итогам переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном. «“План А” — использовать каждый инструмент дипломатии, чтобы сдержать Россию и предотвратить дальнейшую эскалацию. “План Б” — сражаться за каждый дюйм земли», — сообщил министр (цитата по «РИА Новости»).

Дмитрий Кулеба также призвал страны Запада продолжать санкционную политику в отношении России. Как считает министр, санкции надо вводить «волнами», и «давление должно нарастать». Кулеба убежден, что «санкционная волна может сработать» в случае, если «она будет проводиться постоянно и последовательно», передает ТАСС.

21 февраля президент России Владимир Путин одобрил признание независимости самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Совет федерации также удовлетворил его просьбу об использовании войск за рубежом, в том числе в ДНР и ЛНР. На этом фоне Великобритания ввела санкции против пяти российских банков, а также в отношении бизнесменов Аркадия и Бориса Ротенбергов и Геннадия Тимченко. Под санкции Евросоюза подпали 351 депутата Госдумы.

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