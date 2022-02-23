Кулеба заявил о планах «А» и «Б» по ситуации в Донбассе

Кулеба выступил на брифинге по итогам переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном. «“План А” — использовать каждый инструмент дипломатии, чтобы сдержать Россию и предотвратить дальнейшую эскалацию. “План Б” — сражаться за каждый дюйм земли», — сообщил министр (цитата по «РИА Новости»).
Дмитрий Кулеба также призвал страны Запада продолжать санкционную политику в отношении России. Как считает министр, санкции надо вводить «волнами», и «давление должно нарастать». Кулеба убежден, что «санкционная волна может сработать» в случае, если «она будет проводиться постоянно и последовательно», передает ТАСС.
21 февраля президент России Владимир Путин одобрил признание независимости самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Совет федерации также удовлетворил его просьбу об использовании войск за рубежом, в том числе в ДНР и ЛНР. На этом фоне Великобритания ввела санкции против пяти российских банков, а также в отношении бизнесменов Аркадия и Бориса Ротенбергов и Геннадия Тимченко. Под санкции Евросоюза подпали 351 депутата Госдумы.