Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
 Ученые узнали, что мозг космонавтов «перестраивается» в космосе Эти изменения остаются и после приземления
Фоторепортажи
3Объявлены победители Astronomy Photographer of the Year: People’s Choice Awards 2021
10В Венецию после двухлетнего перерыва вернулся карнавал
11:21 (мск), источник: Коммерсантъ

Что происходит в Донбассе и вокруг Украины сегодня. Онлайн-трансляция: последние новости и заявления 23 февраля

Вчера, 22 февраля, Госдума и Совет федерации (СФ) ратифицировали договоры о дружбе и сотрудничестве с ДНР и ЛНР. CФ разрешил президенту Владимиру Путину использовать вооруженные силы за границей. Великобритания, США и ЕС ввели санкции против российских банков, предпринимателей и депутатов. Как развивается ситуация сегодня — в онлайн-трансляции «Ъ».

16
фотографий
16
фотографий
16
фотографий

11:23. Китай выступает против односторонних ограничений с Россией. «Вы спрашиваете, будет ли Китай вводить санкции в отношении России? Очевидно, вы недостаточно понимаете политику китайского правительства… Китай всегда выступает против незаконных односторонних санкций», — сказала официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

11:16. МЧС РФ: число беженцев из ЛНР и ДНР может вырасти до 500 тыс. человек при ухудшении обстановки.

11:15. Более 96 тыс. жителей ДНР и ЛНР прибыли в Россию с момента объявления эвакуации, сообщил врио главы МЧС России Александр Чуприян.

11:14. Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр считает, что слово «вторжение», которое использует американский президент Джо Байден, не подходит для происходящего сейчас на Украине. «То, что происходит сейчас, — это попытка посягнуть на территориальную целостность Украины и подвернуть сомнению международные соглашения», — сказал министр в эфире телеканала BFMTV.

10:43. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что по всей восточной Украине США наблюдают «зеленых человечков», которые ведут себя как российские военные, но не носят военную форму.

Следите за развитием темы Обострение вокруг Украины
 Какие санкции окажутся самыми катастрофическими для россиян
Лежавший в больнице с Жириновским Зюганов рассказал о его состоянии
Ситуация в Донбассе
В США заявили о намерении России «подчинить» Украину
Байден заявил, что США вводят санкции в отношении суверенного долга РФ
Россия установила дипломатические отношения с ДНР и ЛНР
Британия ввела санкции против 5 российских банков, Ротенберга и Тимченко
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь