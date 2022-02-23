Что происходит в Донбассе и вокруг Украины сегодня. Онлайн-трансляция: последние новости и заявления 23 февраля

11:23. Китай выступает против односторонних ограничений с Россией. «Вы спрашиваете, будет ли Китай вводить санкции в отношении России? Очевидно, вы недостаточно понимаете политику китайского правительства… Китай всегда выступает против незаконных односторонних санкций», — сказала официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.
11:16. МЧС РФ: число беженцев из ЛНР и ДНР может вырасти до 500 тыс. человек при ухудшении обстановки.
11:15. Более 96 тыс. жителей ДНР и ЛНР прибыли в Россию с момента объявления эвакуации, сообщил врио главы МЧС России Александр Чуприян.
11:14. Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр считает, что слово «вторжение», которое использует американский президент Джо Байден, не подходит для происходящего сейчас на Украине. «То, что происходит сейчас, — это попытка посягнуть на территориальную целостность Украины и подвернуть сомнению международные соглашения», — сказал министр в эфире телеканала BFMTV.
10:43. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что по всей восточной Украине США наблюдают «зеленых человечков», которые ведут себя как российские военные, но не носят военную форму.