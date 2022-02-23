13:14 (мск), источник: ТАСС
Совбез Украины принял решение о введении режима ЧС на всей территории страны
Совбез Украины принял решение о введении режима ЧС на всей территории Украины, кроме Донецкой и Луганской областей — секретарь.
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Комендантский час на Украине будет вводиться в регионах при необходимости — секретарь СНБО.
На Украине может быть принято решение о мобилизации, пока его нет — секретарь СНБО.
Новость дополняется.