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13:41 (мск), источник: РБК

Украина ввела ограничения на границах с Россией, Белоруссией и Донбассом

Госпогранслужба Украины ввела дополнительные ограничения режима в районах, граничащих с Россией, Белоруссией, Донбассом и у морского побережья. Они касаются, в частности, пребывания иностранцев на приграничных территориях.

Источник: РИА "Новости"

Украина вводит дополнительные ограничения режима на территориях, граничащих с Россией, Белоруссией, Донбассом и у морского побережья, сообщает госпогранслужба страны в Facebook.

«Среди ограничений ночное время на границе, выход любых плавсредств из базовых точек, движение (кроме военных, охранных структур, агротехники) по дорогам, которые отсутствуют в дорожном реестре и ведут к государственной границе», — говорится в сообщении ведомства.

Также вводимые меры касаются пребывания иностранцев в пограничных районах, использования радиостанций и беспилотных летательных устройств и передвижения по берегу.

22 февраля в Верховной раде зарегистрировали проект постановления о закрытии границ с Россией и Белоруссией. Он также предусматривает объявление военного положения в Донецкой и Луганской областях и прекращение транспортного сообщения с Россией. В пояснительной записке говорится, что его цель — «защита национальных интересов Украины, территориальной целостности и суверенитета украинского государства». Инициатором нового закона выступила депутат от националистического объединения «Свобода» Оксана Савчук.

До этого в украинский парламент внесли несколько проектов постановлений, которые касаются ограничения отношений с Россией после признания ею независимости ДНР и ЛНР. Президент Украины Владимир Зеленский допустил возможность разрыва дипотношений c Россией. МИД России, в свою очередь, сообщил, что Москва не желает разрывать отношения с Украиной.

Сегодня, 23 февраля, Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины одобрил введение режима ЧП на территории страны, кроме Донецкой и Луганской областей. Кроме того, в стране начался призыв резервистов. Максимальный срок их службы составит один год, за ними сохранят рабочие места и зарплату.

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ТАСС
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Источник трансляции: ТАСС
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