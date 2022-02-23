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15:41 (мск), источник: Коммерсантъ

Эрдоган заявил, что Турция «не может отказаться» ни от России, ни от Украины

Турция не намерена прекращать отношения с Россией на фоне обострения ситуации в Донбассе, заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган. Он отметил, что Анкара также поддерживает отношения с Киевом. Ранее он предлагал провести трехстороннюю встречу с лидерами обеих стран.

Источник: РИА "Новости"

Эрдоган утверждает, что и с Россией, и с Украиной у Турции «продвинутые отношения». «Мы не можем отказаться от обоих (России и Украины. — “Ъ”). У нас политические, военные и экономические отношения с Россией. У нас также есть политические, военные и экономические отношения с Украиной», — сказал он журналистам (цитата по «РИА Новости»).

Президент Турции отметил, что надеется на возобновление переговоров между Россией и Украиной, но отказывается признавать любую инициативу, противоречащую минским договоренностям. «При этом готовы сделать все, что от нас зависит для решения кризиса путем дипломатии и диалога, с тем, чтобы не допустить дальнейшего нагнетания ситуации», — добавил Реджеп Тайип Эрдоган (цитата по Anadolu).

Сегодня, 23 февраля, президент Турции планирует созвониться с Владимиром Путиным. «Да. Действительно такой разговор планируется», — подтвердил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Отношения России и Украины в очередной раз обострились после того, как 21 февраля Путин поддержал признание самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик в качестве суверенных государств. Это решение поддержали Абхазия, Южная Осетия и хуситы из Йемена. Эрдоган назвал действия российских властей неприемлемыми.

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