Лавров назвал генсекретаря ООН подверженным давлению Запада

«К нашему огромному сожалению, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш, чьим представителем вы являетесь, оказался подвержен давлению Запада и сделал на днях несколько высказываний по поводу происходящего на востоке Украины, которые не соответствуют его статусу и его полномочиям по Уставу ООН», — обратился Лавров к спецпосланнику генсека ООН Гейрому Педерсену.
Лавров отметил, что ранее в ООН не делали подобных высказываний в отношении какой бы то ни было страны. До генсека через представителя России в Нью-Йорке уже довели оценку МИДом его заявлений, Лавров также попросил спецпосланника передать Гутерришу реакцию России.
Секретариат ООН обязан соблюдать беспристрастность и выступать за прямой диалог между конфликтующими сторонами, подчеркнул также глава МИДа.
«А в отношении ситуации на Украине генеральный секретарь ни разу не возвысил свой голос в пользу необходимости выполнения требований минского “Комплекса мер”, резолюции 2202 Совета Безопасности, которые прямо требуют решать все проблемы по согласованию между Киевом, Донецком и Луганском. Об этом никто на Западе ни разу не упомянул и, к сожалению, Генеральный секретарь последовал этому печальному примеру», — сказал Лавров.
Ранее генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что не считает миротворцами российских военных, которые могут войти в Донбасс.
«Меня также беспокоит искажение концепции поддержания мира. Я горжусь достижениями ООН по поддержанию мира, в которых так много “голубых касок” пожертвовали своими жизнями, чтобы защитить мирных жителей. Когда войска одной страны входят на территорию другой страны без ее согласия, они не являются беспристрастными миротворцами. Они вовсе не миротворцы», — сказал Гутерриш журналистам (цитата по «РИА Новости»).
22 февраля Совет Федерации единогласно проголосовал за то, чтобы разрешить президенту России Владимиру Путину использовать Вооруженные силы страны за пределами ее территории. Председатель Совфеда Валентина Матвиенко уточнила, что, давая согласие на использование Вооруженных сил, верхняя палата парламента исходит из того, что это будут миротворческие силы. Их задача — сохранять мир и стабильность в ДНР и ЛНР, резюмировала она.
Ранее президент России Владимир Путин подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР и федеральные законы о ратификации договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с республиками.