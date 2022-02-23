16:15 (мск), источник: © РИА Новости
В МИД пообещали дать сильный ответ на новые санкции США
МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Ответ Москвы на новые санкции США будет сильным и чувствительным, заявили в среду в МИД РФ.
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«Сомнений быть не должно — на санкции будет дан сильный ответ, не обязательно симметричный, но выверенный и чувствительный для американской стороны», — говорится в заявлении МИД.
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