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17:28 (мск), источник: Коммерсантъ

Зеленский: Украине нужны гарантии безопасности, в том числе от России

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украине нужны четкие гарантии безопасности от западных партнеров и России. Зеленский также сказал, что ожидает от международного сообщества дальнейших шагов по усилению санкционного давления на Россию.

Источник: AP 2022

«Мы сами себя защищаем при поддержке наших партнеров», — заявил президент Украины на брифинге с президентами Польши и Литвы Анджеем Дудой и Гитанасом Науседой, которые находятся в Киеве с визитом.

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«Здесь очень важно, чтобы была поддержка других партнеров. А с тем фактом, что у нас сегодня на границе 150 тыс. российских войск, с тем, что временно оккупированные территории, я считаю, что среди этих стран, которые предоставляют четкие гарантии безопасности, должна быть Россия», — сказал Владимир Зеленский (цитата по «РИА Новости»).

«Украина приветствует принятые вчера и позавчера решения о введении новых санкций против РФ, которые были приняты ЕС, США, Канадой, Великобританией», — также заявил Зеленский.

Он отметил, что Украина ожидает дальнейших шагов по усилению санкционного давления. Президент заявил о важности санкций против «Северного потока-2». Остановка сертификации должна стать «бесповоротной», сказал Владимир Зеленский.

Также Зеленский не исключил введения Украиной визового режима с Россией. По его словам, все зависит от «дальнейших шагов» российской стороны.

В ответ на признание Россией независимости самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик Запад начал объявлять санкции. Германия приостановила сертификацию «Северного потока-2», о санкциях объявили Великобритания, ЕС и США.

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ТАСС
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Источник трансляции: ТАСС
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