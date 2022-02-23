Зеленский: Украине нужны гарантии безопасности, в том числе от России

«Мы сами себя защищаем при поддержке наших партнеров», — заявил президент Украины на брифинге с президентами Польши и Литвы Анджеем Дудой и Гитанасом Науседой, которые находятся в Киеве с визитом.
«Здесь очень важно, чтобы была поддержка других партнеров. А с тем фактом, что у нас сегодня на границе 150 тыс. российских войск, с тем, что временно оккупированные территории, я считаю, что среди этих стран, которые предоставляют четкие гарантии безопасности, должна быть Россия», — сказал Владимир Зеленский (цитата по «РИА Новости»).
«Украина приветствует принятые вчера и позавчера решения о введении новых санкций против РФ, которые были приняты ЕС, США, Канадой, Великобританией», — также заявил Зеленский.
Он отметил, что Украина ожидает дальнейших шагов по усилению санкционного давления. Президент заявил о важности санкций против «Северного потока-2». Остановка сертификации должна стать «бесповоротной», сказал Владимир Зеленский.
Также Зеленский не исключил введения Украиной визового режима с Россией. По его словам, все зависит от «дальнейших шагов» российской стороны.
В ответ на признание Россией независимости самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик Запад начал объявлять санкции. Германия приостановила сертификацию «Северного потока-2», о санкциях объявили Великобритания, ЕС и США.