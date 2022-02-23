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19:31 (мск), источник: РБК

Зеленский предложил на 30 дней ввести на Украине режим ЧП

Чрезвычайное положение начнет действовать с 00:00 (01:00 мск) 24 февраля по всей стране, кроме Донецкой и Луганской областей.

Источник: РИА "Новости"

Президент Украины Владимир Зеленский предложил Верховной раде ввести чрезвычайное положение в стране с 24 февраля, следует из указа.

«Ввести на территории <…> чрезвычайное положение с 00:00 (01:00 мск) 24 февраля», — говорится в документе.

Оно будет действовать 30 дней в Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Кировоградской, Львовской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ровненской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой, Черниговской областях и Киеве, кроме Донецкой и Луганской областей.

Введение чрезвычайного положения предусматривает следующие меры: ограничение свободы передвижения, установление особого режима въезда и выезда, ограничение движения транспорта и его досмотр, усиление охраны объектов жизнеобеспечения, проверка документов у граждан, запрет на проведение массовых мероприятий и забастовок, эвакуация людей из мест, опасных для проживания, введение комендантского часа, запрет военнообязанным менять регистрацию без разрешения военкомата, ограничение распространения дестабилизирующей информации.

После признания Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение о введении чрезвычайного положения по всей стране, за исключением Донецкой и Луганской областей.

Спикер Верховной рады Руслан Стефанчук выразил готовность ввести и военное положение. При этом он надеется, что делать это не придется.

Позже Зеленский пояснил, что поводом для этого будет полномасштабное вторжение России на Украину. При этом в Киеве верят, что война не разразится, отметил президент.

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