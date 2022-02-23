CNN узнал о намерении США ввести санкции против оператора Nord Stream 2

Один из источников CNN назвал введение санкций против Nord Stream 2 AG «похоронным звоном» по проекту. Накануне Германия решила приостановить сертификацию «Северного потока-2». Канцлер Олаф Шольц заявил, что проект пока «невозможно сертифицировать» из-за последних действий России в отношении ДНР и ЛНР и ситуацию, в том числе касающуюся газопровода, необходимо пересмотреть.
CNN напоминает, что президент Джо Байден раньше сопротивлялся вводу санкций против Nord Stream 2 AG и ее главы Маттиаса Варнига, в том числе чтобы не испортить отношения с Германией. Однако после того, как Берлин решился остановить сертификацию газопровода, Вашингтон чувствует себя более свободно в отношении ограничений против проекта. По сути, администрация США хотела, чтобы Германия самостоятельно приняла такое решение, прежде чем вводить более жесткие санкции, пояснил собеседник телеканала.
Накануне Вашингтон объявил о первом транше санкций из-за признания ДНР и ЛНР. В частности, он ввел ограничения (блокировка активов, изоляция от долларовой системы) в отношении госкорпорации ВЭБ. РФ и Промсвязьбанка, а также более 40 их дочерних организаций. Кроме того, санкции против российского госдолга были расширены, теперь они включают и вторичный рынок.
Помимо этого, США ввели персональные санкции против детей ряда чиновников, в том числе директора ФСБ Александра Бортникова и первого замглавы администрации президента Сергея Кириенко. Москва неоднократно заявляла, что «Северный поток −2» — коммерческий продукт. По словам зампреда Совбеза Дмитрия Медведева, решением отложить сертификацию проекта Европа приближает повышение цен на газ до уровня в $2 тыс. за 1 тыс. кубометров.