Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
 Снимок «инопланетного трона» стал лучшей астрофотографией года Объявлены победители конкурса Astronomy Photographer of the Year: People’s Choice Awards 2021
Фоторепортажи
10В Венецию после двухлетнего перерыва вернулся карнавал
30Названы финалисты Sony World Photography Awards 2022
22:14 (мск), источник: Lenta.Ru

Байден ввел санкции против оператора «Северного потока-2»

Президент США Джо Байден заявил, что страна ввела санкции против компании-оператора газопровода «Северный поток-2» Nord Stream 2 AG. Об этом сообщает ТАСС.

Источник: AFP 2022

«Сегодня я дал распоряжение моей администрации ввести санкции против Nord Stream 2 AG и должностных лиц этой организации», — заявил Байден.

О том, что власти США готовятся ввести санкции в отношении компании Nord Stream 2 AG, стало известно ранее. По информации телеканала CNN, речь идет о санкциях, заблокированных в прошлом году.

Поводом для нового давления на газопровод стало признание Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). В понедельник, 21 февраля, соответствующий документ подписал президент России Владимир Путин, а на следующий день его ратифицировали Госдума и Совет Федерации.

Во время загрузки произошла ошибка.
Следите за развитием темы Обострение вокруг Украины
 Зеленский заявил о праве Украины на оборону
МИД России назвал предсказуемой реакцию Запада на признание ДНР и ЛНР
Ситуация в Донбассе
Байден ввел санкции против оператора «Северного потока-2»
В США заявили о намерении России «подчинить» Украину
Байден заявил, что США вводят санкции в отношении суверенного долга РФ
Россия установила дипломатические отношения с ДНР и ЛНР
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь