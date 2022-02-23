22:33 (мск), источник: Lenta.Ru
В ЕС назвали условие для введения второго пакета санкций против России
Замглавы Еврокомиссии (ЕК) Валдис Домбровскис назвал условие для введения второго пакета санкций против России. Об этом сообщает Reuters.
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По его словам, ЕС пойдет на такой шаг, если российские военные войдут на территорию Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Он уточнил, что дальнейшие санкции против Москвы могут включать меры по контролю за экспортом.
Президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР 21 февраля. На следующий день его ратифицировали обе палаты российского парламента.
Великобритания, США и Евросоюз, как и обещали, немедленно ввели первые пакеты санкций. При этом в случае дальнейшей эскалации они грозят значительно усилить давление. Одним из наиболее громких первых решений стала приостановка сертификации газопровода «Северный поток-2» в Германии на неопределенный срок.