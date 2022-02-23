Рада одобрила введение ЧП на территории Украины

«Представители депутатских фракций и групп выступили с обсуждением. Они подчеркнул, что депутатские фракции поддержат указ президента. По результатам голосования законопроект 335 голосами принят», — говорится в сообщении рады.
В течение среды украинские парламентарии обсуждали и корректировали указ Зеленского. Президент Украины вводит в режим ЧП с полуночи 24 февраля на 30 дней во всех областях Украины, говорится в опубликованном на сайте Верховной рады указе.
Его первоначальная версия претерпела несколько редакций. Депутат от партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко сообщал в Telegram, какие пункты из указа Зеленского законодатели попросили убрать. Среди них — запрет на передвижения по стране и ограничение деятельности телевидения.
Коллега Гончаренко — депутат от партии «Голос» Ярослав Железняк в своем Telegram добавил, что из президентского указа убрали все спорные пункты, за исключением «запрета на распространение и изготовление информационных материалов».
«Можно сказать, компромисс найден», — добавил он.
Ранее в этот день в офисе Зеленского заявили о намерении руководства Украины усилить охрану Мариуполя. Также более 14 тыс. резервистов территориальной обороны страны будут призваны на учения в отдельных районах и областях на 30 дней.
Как заявили накануне президент РФ Владимир Путин и глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин, границы ДНР и ЛНР совпадают с границами Донецкой и Луганской областей, когда они находились в составе Украины. С этой точки зрения Мариуполь и Краматорск являются частью ДНР, а Северодонецк — ЛНР.
Обстановка на линии соприкосновения в Донбассе обострилась 17 февраля. ДНР и ЛНР сообщили об интенсивных обстрелах со стороны украинских силовиков, в том числе из тяжелого вооружения. При этом в Киеве заявили об обстрелах позиций вооруженных сил Украины. Республики объявили всеобщую мобилизацию и эвакуацию мирных жителей на территорию России.
21 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о признании Россией независимости ДНР и ЛНР, а затем подписал соответствующие указы. Кроме того, российский лидер и главы республик Донбасса Денис Пушилин и Леонид Пасечник подписали договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи, которые среди прочего предусматривают предоставление права по строительству военных баз на территории сторон и оказание военной помощи друг другу.
С 2014 года украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации Киев винит Москву. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта.