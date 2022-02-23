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23:21 (мск), источник: Известия

Рада одобрила введение ЧП на территории Украины

Верховная рада Украины одобрила введение режима чрезвычайного положения (ЧП) на территории государства. Проект закона президента страны Владимира Зеленского парламентарии приняли вечером 23 февраля.

Источник: AFP 2022

«Представители депутатских фракций и групп выступили с обсуждением. Они подчеркнул, что депутатские фракции поддержат указ президента. По результатам голосования законопроект 335 голосами принят», — говорится в сообщении рады.

В течение среды украинские парламентарии обсуждали и корректировали указ Зеленского. Президент Украины вводит в режим ЧП с полуночи 24 февраля на 30 дней во всех областях Украины, говорится в опубликованном на сайте Верховной рады указе.

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Его первоначальная версия претерпела несколько редакций. Депутат от партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко сообщал в Telegram, какие пункты из указа Зеленского законодатели попросили убрать. Среди них — запрет на передвижения по стране и ограничение деятельности телевидения.

Коллега Гончаренко — депутат от партии «Голос» Ярослав Железняк в своем Telegram добавил, что из президентского указа убрали все спорные пункты, за исключением «запрета на распространение и изготовление информационных материалов».

«Можно сказать, компромисс найден», — добавил он.

Ранее в этот день в офисе Зеленского заявили о намерении руководства Украины усилить охрану Мариуполя. Также более 14 тыс. резервистов территориальной обороны страны будут призваны на учения в отдельных районах и областях на 30 дней.

Как заявили накануне президент РФ Владимир Путин и глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин, границы ДНР и ЛНР совпадают с границами Донецкой и Луганской областей, когда они находились в составе Украины. С этой точки зрения Мариуполь и Краматорск являются частью ДНР, а Северодонецк — ЛНР.

Обстановка на линии соприкосновения в Донбассе обострилась 17 февраля. ДНР и ЛНР сообщили об интенсивных обстрелах со стороны украинских силовиков, в том числе из тяжелого вооружения. При этом в Киеве заявили об обстрелах позиций вооруженных сил Украины. Республики объявили всеобщую мобилизацию и эвакуацию мирных жителей на территорию России.

21 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о признании Россией независимости ДНР и ЛНР, а затем подписал соответствующие указы. Кроме того, российский лидер и главы республик Донбасса Денис Пушилин и Леонид Пасечник подписали договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи, которые среди прочего предусматривают предоставление права по строительству военных баз на территории сторон и оказание военной помощи друг другу.

С 2014 года украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации Киев винит Москву. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта.

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