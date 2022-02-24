ДНР и ЛНР попросили Путина помочь в отражении агрессии Киева, заявил Песков

«На имя президента РФ Владимира Путина поступили письма-обращения от главы Луганской народной республики Леонида Пасечника и главы Донецкой народной республики Дениса Пушилина. Главы упомянутых республик от себя лично и от их народов еще раз выражают признательность президенту России за признание их государств», — сказал он.
В обращении, по словам пресс-секретаря, указано, что из-за обострения ситуации и угрозы со стороны киевских властей жители ДНР и ЛНР вынуждены покидать свои дома, эвакуироваться в Россию. Украинские силовики, как отметили Пушилин и Пасечник, разрушают гражданскую и промышленную инфраструктуру республик, школы, больницы, детские сады. Гибнет мирное населения, включая детей.
«Действия киевского режима свидетельствуют о нежелании прекращать войну на Донбассе», — процитировал Песков текст писем.
Украинские силовики, говорится в обращении, наращивают присутствие на линии соприкосновения, получая военную помощь от США и других стран Запада. Киевский режим, уверены авторы писем, нацелены на силовое решение конфликта.
Как отметил Песков, в связи со сложившейся ситуацией и с целью не допустить гибель мирных жителей и гуманитарной катастрофы Пушилин и Пасечник попросили Путина «на основании статей 3 и 4 договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между РФ и республиками» оказать помощь в отражении агрессии вооруженных сил и формирований Украины.
Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР. Он подписал соответствующие указы. Также российский лидер поручил обеспечить поддержание мира в республиках. Путин объяснил, что принял такое решение, так как те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного.