«Россия-24» сообщил о наступлении украинской армии на территории ЛНР

«Судя по всему, украинские военнослужащие пошли на прорыв в районе населенного пункта Николаевка, сейчас после артиллерийского удара по позициям бойцов Луганской народной республики завязался стрелковый бой, он идет прямой сейчас … Мы наблюдаем разрыв снарядов, мы наблюдаем, что нападение идет сразу с нескольких направлений, но официальной информации, что происходит на этом участке не поступало», — сказал в эфире телеканала корреспондент Евгений Поддубный (цитата по «Интерфаксу»).
Ранее главы ЛНР и ДНР попросили президента России Владимира Путина помочь с отражением агрессии украинских войск на основании договоров о дружбе, заключенных 21 февраля. Документы предусматривают отправку российских военных в Донбасс в зону военного конфликта.