Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
США увидели «зеленых человечков» на востоке УкраиныПоследние несколько месяцев Киев и западные страны обвиняют Россию в стягивании войск к границам Украины и подготовке военного наступления
Фоторепортажи
10В Венецию после двухлетнего перерыва вернулся карнавал
14Акулы, пруд любви и штормовые олуши
00:34 (мск), источник: Коммерсантъ

«Россия-24» сообщил о наступлении украинской армии на территории ЛНР

Телеканал «Россия-24» сообщил о вероятном наступлении украинских военных на позиции Луганской народной республики, в районе населенного пункта Николаевка. Сообщается, что сначала произошел артиллерийский удар, после начался стрелковый бой.

Источник: AFP 2022

«Судя по всему, украинские военнослужащие пошли на прорыв в районе населенного пункта Николаевка, сейчас после артиллерийского удара по позициям бойцов Луганской народной республики завязался стрелковый бой, он идет прямой сейчас … Мы наблюдаем разрыв снарядов, мы наблюдаем, что нападение идет сразу с нескольких направлений, но официальной информации, что происходит на этом участке не поступало», — сказал в эфире телеканала корреспондент Евгений Поддубный (цитата по «Интерфаксу»).

Ранее главы ЛНР и ДНР попросили президента России Владимира Путина помочь с отражением агрессии украинских войск на основании договоров о дружбе, заключенных 21 февраля. Документы предусматривают отправку российских военных в Донбасс в зону военного конфликта.

Справка
Россия признала независимость ДНР и ЛНРКак страна отреагировала на решение Путина и что будет дальше?
Следите за развитием темы Обострение вокруг Украины
 Какие санкции окажутся самыми катастрофическими для россиян
Лежавший в больнице с Жириновским Зюганов рассказал о его состоянии
Ситуация в Донбассе
ДНР и ЛНР попросили Путина помочь в отражении агрессии Киева, заявил Песков
Рада одобрила введение ЧП на территории Украины
Байден ввел санкции против оператора «Северного потока-2»
В США заявили о намерении России «подчинить» Украину
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь