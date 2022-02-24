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01:36 (мск), источник: © РИА Новости

Украина запросила срочное заседание Совбеза ООН

КИЕВ, 24 фев — РИА Новости. Власти Украины запросили срочное заседание Совета Безопасности ООН в связи с обращением ЛНР и ДНР за военной помощью к России, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Источник: AP 2022

«Украина инициировала срочное заседание Совета Безопасности ООН в связи с обращением <…> администраций в Донецке и Луганске в Россию с запросом о предоставлении военной поддержки, что является дальнейшей эскалацией ситуации с безопасностью», — написал Кулеба в своем Twitter.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что главы Донецкой народной республики Денис Пушилин и Луганской народной республики Леонид Пасечник обратились к Владимиру Путину с просьбой во избежание жертв среди мирного населения и предотвращения гуманитарной катастрофы в Донбассе оказать помощь в отражении агрессии со стороны вооруженных сил Украины.

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