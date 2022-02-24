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01:38 (мск), источник: © РИА Новости

В Финляндии назвали условие для вступления в НАТО

МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила на заседании парламента, что страна готова подать заявку на вступление в НАТО в случае, если встанет вопрос о ее национальной безопасности.

Источник: © РИА Новости

«Финляндия готова подать заявку на вступление в НАТО, если остро встанет вопрос о национальной безопасности», — приводит слова Марин телерадиовещательная корпорация YLE.

Ранее глава МИД Пекка Хаависто заявлял в интервью РИА Новости, что Финляндия сохраняет за собой возможность подать заявку на вступление в НАТО. Он отмечал, что внешняя политика Финляндии стабильна, а страна не сталкивалась с давлением в вопросе присоединения к НАТО.

В феврале Хаависто заявил РИА Новости, что Финляндия и Швеция поддерживают активные контакты с НАТО с 1994 года и продолжают обсуждать с альянсом вопросы европейской безопасности.

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