В Финляндии назвали условие для вступления в НАТО

«Финляндия готова подать заявку на вступление в НАТО, если остро встанет вопрос о национальной безопасности», — приводит слова Марин телерадиовещательная корпорация YLE.
Ранее глава МИД Пекка Хаависто заявлял в интервью РИА Новости, что Финляндия сохраняет за собой возможность подать заявку на вступление в НАТО. Он отмечал, что внешняя политика Финляндии стабильна, а страна не сталкивалась с давлением в вопросе присоединения к НАТО.
В феврале Хаависто заявил РИА Новости, что Финляндия и Швеция поддерживают активные контакты с НАТО с 1994 года и продолжают обсуждать с альянсом вопросы европейской безопасности.