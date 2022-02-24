США пригрозили «нажатием кнопки» ввести меры против «Сбера» и ВТБ

«Мы готовы одним нажатием кнопки принять меры против двух крупнейших финансовых учреждений в России», — заявил Прайс. По его словам, совокупные активы этих банков составляют $750 млрд, «это половина от всей банковской системы страны». Прайс не уточнил, какие конкретно банки имеет в виду. Однако накануне о готовности Вашингтона «нажатием кнопки» ввести меры против крупных российских финансовых институтов заявил заместитель помощника президента США по нацбезопасности Далип Сингх. Он пояснил, что речь идет в том числе о Сбербанке и ВТБ.
22 февраля президент Соединенных Штатов Джо Байден объявил о введении ограничений против России в связи с признанием страной независимости ДНР и ЛНР. Они затрагивают суверенный долг России, Промсвязьбанк и ВЭБ и более 40 их дочерних компаний, а также некоторых россиян. В их числе оказались сын директора ФСБ и заместитель президента — председателя правления ВТБ Денис Бортников, сын бывшего директора СВР и председатель правления Промсвязьбанка Петр Фрадков, а также сын первого замглавы администрации президента и генеральный директор VK Владимир Кириенко.
На следующий день ограничения ввели против компании-оператора «Северного потока-2» Nord Stream AG 2 и исполнительного директора компании Маттиаса Варнига. Ограничения против российских банков ввела и Великобритания: Промсвязьбанка, банка «Россия», Индустриального сберегательного банка, Черноморского банка развития и Генбанка. Также меры затронули российских бизнесменов Геннадия Тимченко, Бориса и Игоря Ротенбергов. Британский премьер-министр Борис Джонсон предупредил, что это только первая волна санкций, а дальнейшие санкции будут введены в случае полномасштабного вторжения России на Украину.
О своем пакете антироссийских санкций объявил Евросоюз. В него вошли персональные ограничения против 351 депутата Госдумы (их список пока не опубликован), и 27 физлиц и организаций, которые «сыграли роль в подрыве или угрозе территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины». ЕС также ввел запрет на финансирование правительства и Центрального банка России и ограничил экономические отношения с ДНР и ЛНР. Еврокомиссия предупредила, что готова ужесточить ограничения в случае эскалации. В российском МИДе пообещали, что Москва ответит на санкции Вашингтона. Реакция не обязательно будет симметричной, но «выверенной и чувствительной для американской стороны», пояснили в ведомстве.