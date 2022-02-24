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02:31 (мск), источник: Lenta.Ru

Зеленский обратился к россиянам

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к россиянам на русском языке. Выступление было опубликовано в его Telegram-канале.

Источник: Reuters

Глава государства сказал, что русские и украинцы — разные, но «это не повод быть врагами». «Нам не нужна война, ни холодная, ни горячая, ни гибридная. Но мы будем защищаться», — заявил он.

По словам Зеленского, россияне заблуждаются в том, что Украина может представлять угрозу для России. «Этого не было в прошлом, нет сейчас и не будет в будущем», — сказал политик.

Ранее Зеленский заявил, что инициировал разговор с главой России Владимиром Путиным, но не получил ответа на данное предложение. «Результат — тишина. Хотя тишина должна быть на Донбассе», — отметил он.

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