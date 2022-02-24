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02:50 (мск), источник: m24.ru

Евросоюз опубликовал список попавших под санкции россиян

Евросоюз опубликовал окончательный санкционный список против России. Об этом пишет ТАСС.

Источник: РИА Новости/МИД РФ

Под санкции ЕС попали глава Минобороны Сергей Шойгу, лидер КПРФ Геннадий Зюганов, вице-спикер Госдумы Петр Толстой, глава администрации президента Антон Вайно, а также представитель российского МИД Мария Захарова и сенатор Алексей Пушков.

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Кроме того, в черном списке ЕС оказались журналисты Владимир Соловьев и Маргарита Симоньян. Санкции также затронули вице-премьеров и министров правительства РФ.

Под ограничения попали банк «Россия», Промсвязьбанк, ВЭБ и «Агентство интернет-исследований».

Ранее о введении ограничений объявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Он заявил, что санкции затронут членов парламента РФ, проголосовавших за признание независимости Донецкой и Луганской народных республик.

В свою очередь, президент США Джо Байден сообщил, что США вводят санкции против российских элит, суверенного государственного долга и двух банков. Позднее стало известно, что под новые ограничения США попали ВЭБ, Промсвязьбанк и 42 дочерние компании данных финансовых организаций.

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