05:55 (мск), источник: Коммерсантъ
Путин поручил начать спецоперацию в Донбассе
Президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о начале проведения спецоперации в Донбассе после просьбы ДНР и ЛНР.
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Он подчеркнул, что в планы России не входит оккупация украинских земель.
«В соответствии со ст. 51 Устава ООН, с санкции Совета Федерации мною принято решение о проведении специальной военной операции … Мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины», — сказал президент в эфире «Россия-24».
Он отметил, что рассчитывает на «консолидированную позицию парламента» по этому вопросу.