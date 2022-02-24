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05:55 (мск), источник: Коммерсантъ

Путин поручил начать спецоперацию в Донбассе

Президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о начале проведения спецоперации в Донбассе после просьбы ДНР и ЛНР.

Источник: Reuters

Он подчеркнул, что в планы России не входит оккупация украинских земель.

«В соответствии со ст. 51 Устава ООН, с санкции Совета Федерации мною принято решение о проведении специальной военной операции … Мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины», — сказал президент в эфире «Россия-24».

Он отметил, что рассчитывает на «консолидированную позицию парламента» по этому вопросу.

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