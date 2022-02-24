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США увидели «зеленых человечков» на востоке УкраиныПоследние несколько месяцев Киев и западные страны обвиняют Россию в стягивании войск к границам Украины и подготовке военного наступления
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06:58 (мск), источник: ТАСС

Байден заявил, что Путин выбрал войну, которая приведет к человеческим жертвам

ВАШИНГТОН, 24 февраля. /ТАСС/. Байден заявил, что Путин выбрал войну, которая приведет к катастрофическим человеческим жертвам и страданиям.

Источник: AFP 2022

Соединенные Штаты, их союзники и партнеры дадут единый и решительный ответ на действия России в отношении Украины, говорится в заявлении президента США.

«Россия одна несет ответственность за смерть и разрушения, которые принесет это нападение, Соединенные Штаты, их союзники и партнеры ответят единым и решительным образом. Мир привлечет Россию к ответственности», — заявил американский лидер.

Байден выступит в четверг с обращением к американцам, в котором объявит о мерах, которые примут США, их союзники и партнеры в связи с объявленной российским лидером Владимиром Путиным специальной военной операцией в ответ на обращение руководителей республик Донбасса.

«Я буду следить за ситуацией из Белого дома сегодня ночью и продолжу получать регулярно информацию от моей команды по национальной безопасности. Завтра утром я встречусь со своими коллегами по G7 [Группа семи], а затем обращусь к американскому народу, чтобы объявить о дальнейших последствиях, которые Соединенные Штаты, наши союзники и партнеры применят в отношении России за этот ненужный акт агрессии против Украины, глобального мира и безопасности», — сказал американский президент.

Байден заявил, что ночью будет следить за ситуацией вокруг Украины и продолжает регулярно получать сведения о происходящем.

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