06:58 (мск), источник: ТАСС
Байден заявил, что Путин выбрал войну, которая приведет к человеческим жертвам
ВАШИНГТОН, 24 февраля. /ТАСС/. Байден заявил, что Путин выбрал войну, которая приведет к катастрофическим человеческим жертвам и страданиям.
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Соединенные Штаты, их союзники и партнеры дадут единый и решительный ответ на действия России в отношении Украины, говорится в заявлении президента США.
«Россия одна несет ответственность за смерть и разрушения, которые принесет это нападение, Соединенные Штаты, их союзники и партнеры ответят единым и решительным образом. Мир привлечет Россию к ответственности», — заявил американский лидер.
Байден выступит в четверг с обращением к американцам, в котором объявит о мерах, которые примут США, их союзники и партнеры в связи с объявленной российским лидером Владимиром Путиным специальной военной операцией в ответ на обращение руководителей республик Донбасса.
«Я буду следить за ситуацией из Белого дома сегодня ночью и продолжу получать регулярно информацию от моей команды по национальной безопасности. Завтра утром я встречусь со своими коллегами по G7 [Группа семи], а затем обращусь к американскому народу, чтобы объявить о дальнейших последствиях, которые Соединенные Штаты, наши союзники и партнеры применят в отношении России за этот ненужный акт агрессии против Украины, глобального мира и безопасности», — сказал американский президент.
Байден заявил, что ночью будет следить за ситуацией вокруг Украины и продолжает регулярно получать сведения о происходящем.