Онлайн-трансляция: Путин объявил о вводе войск в Донбасс

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7:38. Агентство по авиационной безопасности ЕС называет территорию Украины активной зоной конфликта.
7:27. Воздушное пространство нескольких южных областей России закрыто, свидетельствуют данные портала Flightradar24.com. Cамолеты облетают Краснодарский край, Астраханскую, Волгоградскую, Воронежскую, Белгородскую, Орловскую и Брянскую области. Аэропорты в перечисленных регионах не принимают рейсы и задерживают их на вылет.
7:24. По данным Reuters, цены на золото к 7:20 взлетели до $1948 за тройскую унцию, максимуму с начала января. Рост превысил 2% по сравнению с закрытием среды.
7:24. По данным Reuters, стоимость ближайшего к исполнению фьючерсного контракта нефти Brent превысила $100 за баррель, вернувшись к значениям сентября 2014 года. Рост составил 3,3% по сравнению с закрытием предыдущего дня.
7:23. NBC со ссылкой на советника главы МВД Украины утверждает, что российские войска высадились в Одессе.
7:21. Зеленский созывает Совбез Украины.
7:15. Советник главы МВД Украины заявил, что были удары ракет по центрам управления ВС, аэродромам, складам армии в Киеве, Харькове, обстреливается граница.
7:14. Оперативное командование ВС Украины сообщает о ракетных ударах по украинским военным штабам и аэродромам, передает The Guardian.
7:11. Российский рынок отреагировал на введение войск на Украину резким падением стоимости рублевых активов. Курс доллара на утренней торговой сессии Московской биржи взлетел до исторического максимума 84,07 $/руб., прибавив почти 3 ₽ с закрытия предыдущего дня. Индекс Московской биржи при открытии торгов рухнул на больше чем на 11% до 2750 пунктов до минимума с начала ноября 2020 года.
7:10. Члены НАТО проведут встречу, на которой рассмотрят «последствия агрессивных действий РФ» в отношении Украины.
7:09. «Украинская правда» со ссылкой на военное командование ВСУ сообщает о ракетных ударах по Киеву и Харькову.
7:04. Евро вырос выше 95 рублей впервые с декабря 2014 года.
7:04. Доллар утром в четверг подскочил выше 84 ₽ впервые с января 2016 года.
7:03. Российский рынок акций открылся снижением, индекс Мосбиржи теряет более 10%.
6:58. Большое количество частных машин покидает Киев, сообщает корреспондент ТАСС.
6:56. ФРГ призывает РФ немедленно прекратить военную операцию против Украины и вывести войска.
6:55. Генсек НАТО Столтенберг осуждает «атаку России на Украину», называет операцию нарушением международного права и угрозой евроатлантической безопасности.
6:54. События на Украине нельзя называть войной, это специальная военная операция, сказал в ООН постпред РФ Небензя.
6:51. Взрывы слышны в Мариуполе, сообщает AFP.
6:47. Мобильная связь и интернет в Киеве работают без перебоев, передает корреспондент ТАСС.
6:43. В Донецке тихо, мобильная связь и интернет работают, передает корреспондент «РИА Новости».
6:41. CNN сообщает со ссылкой на МВД Украины, что взрывы рядом с Киевом являются ракетными ударами.
6:40. Путин поговорил с Лукашенко рано утром в четверг, проинформировал о ситуации в Донбассе.
6:37. Цена Brent превысила $100 за баррель.
6:34. Украинские СМИ сообщают, что взрывы слышны в Киеве, Краматорске, Одессе, Харькове, Бердянске, а также в районе аэропорта Борисполь.
6:30. США, их союзники и партнеры ответят на «нападение» на Украину: мир призовет Москву к ответу, заявил Байден.
6:28. Байден заявил, что Путин выбрал войну, которая приведет к катастрофическим человеческим жертвам и страданиям.
6:26. В районе аэропорта Борисполь под Киевом слышны взрывы, сообщает ТАСС.
6:25. СМИ сообщают о взрывах в Киеве и Харькове.
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6:24. «В наши планы не входит оккупация украинских территорий, мы никому и ничего не собираемся навязывать силой», — сказал Путин.
6:19. «Кто бы ни пытался помешать нам, а тем более создать угрозы для нашей страны, а тем более для нашего народа, должны знать, что ответ России будет незамедлительным», — заявил Путин.
6:18. Путин призвал украинских военных сложить оружие: «Призываю вас немедленно сложить оружие и идти домой. Все военнослужащие украинской армии, которые выполнят это требование, смогут беспрепятственно покинуть зону боевых действий и вернуться к своим семьям».
6:16. Путин: Россия не может чувствовать себя в безопасности, развиваться, существовать с постоянной угрозой со стороны Украины.
6:14. «Уверен, что преданные своей стране солдаты и офицеры вооруженных сил России профессионально и мужественно исполнят свой долг. Не сомневаюсь, что слаженно и эффективно будут действовать все уровни власти, специалисты, отвечающие за устойчивость нашей экономики, финансовой системы, социальной сферы, руководители наших компаний и весь российский бизнес», — сказал Путин.
6:11. «Обстоятельства требуют от нас решительных и незамедлительных действий. Народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи. В связи с этим, в соответствии со статьей 51, часть 7 Устава ООН, с санкции Совета федерации и во исполнение ратифицированных Федеральным собранием договоров о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР, мной принято решение о проведении специальной военной операции», — сказал Путин в телеобращении к россиянам.
6:09. Путин уверен, что военнослужащие России профессионально и мужественно исполнят свой долг.
6:08. Путин заявил, что верит в поддержку россиян.
6:08. Путин: в НАТО наглая манера разговаривать с позиции собственной исключительности, вседозволенности.
6:08. Путин: РФ на протяжении 30 лет пыталась договориться о нерасширении НАТО на Восток и сталкивалась с обманом, попытками давления и шантажа.
6:05. Владимир Путин: «Мною принято решение о проведении специальной военной операции. Ее цель — защита людей, которые на протяжений восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. И для этого мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины. А также преданию суду тех, кто совершил многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан Российской Федерации».