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07:18 (мск), источник: Lenta.Ru

Украинский дипломат заявил об объявлении войны Украине

Постпред Украины при ООН Сергей Кислица прокомментировал объявление президентом России Владимиром Путиным о проведении операции по денацификации и демилитаризации Украины. Об этом сообщает РИА Новости.

Источник: Reuters

Украинский дипломат, комментируя выступление своего российского коллеги Василия Небензи, заявил, что Путин объявил войну его стране. Он также обратился к Небензе с требованием официально подтвердить, что на момент проведения заседания Совета Безопасности ООН российские войска не ведут обстрелы, не бомбят украинские города и не выдвигались на территорию страны.

Ранее Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Глава государства также обратился к внешним силам, которые могут попытаться создать угрозу для России. По его словам, ответ России будет незамедлительным.

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