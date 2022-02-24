08:43 (мск), источник: ТАСС
Шольц назвал действия России «вопиющим нарушением международного права»
Канцлер ФРГ заявил, что их ничем нельзя оправдать.
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БЕРЛИН, 24 февраля. /ТАСС/. Канцлер Германии Олаф Шольц считает, что действия России, которая объявила в четверг о проведении специальной военной операции, «ничем нельзя оправдать».
«Нападение России на Украину является вопиющим нарушением международного права», — утверждал глава правительства ФРГ. «Это ужасный день для Украины и мрачный день для Европы», — заявил он. «Мы выражаем солидарность с Украиной и ее жителями. Россия должна немедленно остановить эту военную акцию. В рамках G7, НАТО и ЕС мы тесно согласуем наши действия», — отметил Шольц.
По его словам, Германия «самым решительным образом» осуждает действия Москвы.