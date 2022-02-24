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09:16 (мск), источник: © РИА Новости

Военная инфраструктура авиабаз ВСУ выведена из строя, сообщили в Минобороны

МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Военная инфраструктура авиационных баз вооруженных сил Украины выведена из строя, сообщает Минобороны РФ. Отмечается, что военные погранслужбы Украины «никакого сопротивления российским подразделениям не оказывают».

Источник: РИА "Новости"

Министерство обороны РФ ранее сообщило, что вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. По данным ведомства, высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация Вооруженных сил Украины. При этом в министерстве уточнили, что гражданскому населению ничего не угрожает.

«Военная инфраструктура авиационных баз вооруженных сил Украины выведена из строя», — говорится в сообщении.

Отмечается, что военные погранслужбы Украины «никакого сопротивления российским подразделениям не оказывают».

«Средства противовоздушной обороны вооруженных сил Украины подавлены», — отметили в Минобороны.

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