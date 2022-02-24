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Военная инфраструктура авиабаз ВСУ выведена из строя, сообщили в Минобороны
МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Военная инфраструктура авиационных баз вооруженных сил Украины выведена из строя, сообщает Минобороны РФ. Отмечается, что военные погранслужбы Украины «никакого сопротивления российским подразделениям не оказывают».
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