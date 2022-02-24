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10:31 (мск), источник: © РИА Новости

Всех российских дипломатов эвакуировали из Киева

МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Все российские дипломаты покинули Украину, заявил РИА Новости пресс-атташе российской дипмиссии Денис Голенко.

Источник: © РИА Новости

«Все российские дипломаты покинули Украину», — сказал он.

Он подчеркнул, что российские дипломаты уехали из посольства в Киеве, а также генеральных консульств в Одессе, Харькове, Львове.

Голенко уточнил, что в данный момент он также уже находится на территории Российской Федерации. Отвечая на вопрос об имуществе в загранучреждениях РФ он отметил, что в этой связи «были выполнены все необходимые эвакуационные мероприятия».

Во вторник МИД России заявил, что в ближайшее время эвакуирует персонал российских загранучреждений на Украине.

Президент РФ Владимир Путин ранее сообщил, что принял решение о специальной военной операции из-за Донбасса. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства «требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи». Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима, и призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.

Министерство обороны РФ сообщило, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. По данным ведомства, высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация Вооруженных сил Украины. В министерстве уточнили, что гражданскому населению ничего не угрожает.

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