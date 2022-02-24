Запад угрожает Москве беспрецедентно жесткими санкциями

«Поговорил с Джозефом Байденом, Олафом Шольцом, Шарлем Мишелем, Анджеем Дудой, Борисом Джонсонсом», — написал в четверг утром президент Украины Владимир Зеленский в Twitter.
Все они выразили ему полную поддержку на фоне решения президента России Владимира Путина начать военную операцию на Украине.
«Немедленные санкции, оборонная и финансовая поддержка Украины! Закрытие воздушного пространства! Мир должен принудить Россию к миру», — добавил господин Зеленский.
Одними из первых на начало Россией военной операции отреагировали США. Президент Джо Байден провел телефонную беседу с Владимиром Зеленским сегодня рано утром по московскому времени, когда в Вашингтоне была еще ночь. Беседа состоялась по инициативе украинской стороны.
«Он попросил меня призвать мировых лидеров ясно высказаться против агрессии президента Путина и поддержать народ Украины. Завтра (24 февраля.— “Ъ”) я проведу встречу с лидерами стран G7, и США вместе с нашими союзниками и партнерами введут жесткие санкции против России», — говорится в заявлении главы американской администрации по итогам беседы. Там подчеркивается, что США «продолжат оказывать поддержку и помощь Украине и украинскому народу».
Военную операцию России на Украине президент Байден назвал «неспровоцированным и необоснованным нападением» и призвал «молиться вместе с народом Украины».
Он также пообещал добиваться международного осуждения действий Москвы, в том числе в рамках Совета Безопасности ООН. «Путин выступил с посланием войны, что является вызовом, попирает обязательства совета. Это чрезвычайная ситуация, совет должен действовать, и завтра (24 февраля.— “Ъ”) мы представим резолюцию по Украине», — заявила со своей стороны постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд.
Не остался в стороне и бывший президент США Дональд Трамп. Он назвал военную операцию России «очень печальным событием для мира», которое не должно было произойти. «Этого бы не случилось во время моего президентства… Это очень печальное событие для мира, для страны, а также, совершенно точно, очень печально для многих людей, которые погибнут напрасно», — сказал он в эфире телеканала Fox News.
Успел поговорить утром с Владимиром Зеленским и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.
«Я потрясен ужасающими событиями на Украине и поговорил с президентом Зеленским, чтобы обсудить следующие шаги», — написал он в своем Twitter.
«Президент Путин выбрал путь кровопролития и разрушения, начав неспровоцированное нападение на Украину. Великобритания и наши союзники ответят решительно», — сказал британский премьер Борис Джонсон.
Великобритания поддерживает призыв США принять резолюцию Совбеза ООН по действиям России, заявила на заседании этого органа британский постпред при организации Барбара Вудворд.
По ее словам, военная операция РФ на территории Украины не имеет оправданий. «Мы и наши партнеры четко заявляли, что будут последствия за российские действия. Мы полностью поддерживаем призыв США принять резолюцию Совбеза ООН. Этот совет должен сделать все, что в его силах, чтобы остановить войну и придерживаться устава», — сказала она.
«Российская Федерация сегодня продолжила нарушение суверенитета Украины. Несмотря на усилия международного сообщества, Россия выбрала конфликт. Они никого не одурачили своими провокациями. Это неприкрытая агрессия против демократической страны, которая имела смелость выразить другие желания, а не быть слабохарактерным соседом», — написал в Twitter министр обороны Великобритании Бен Уоллес.
Канада также осудила Россию и потребовала немедленно вывести войска с территории Украины.
«Действия России будут иметь тяжелые последствия. Завтра (24 февраля.— “Ъ”) утром я буду встречаться с партнерами по G7, и мы продолжим тесно и быстро сотрудничать с НАТО и нашими союзниками, чтобы коллективно отреагировать на эти безрассудные и опасные действия, в том числе путем введения значительных санкций в дополнение к уже объявленным», — говорится в заявлении главы канадского правительства Джастина Трюдо.
Канцлер ФРГ Олаф Шольц считает военные действия на Украине «вопиющим нарушением международного права» — об этом сообщил сегодня утром немецкий телеканал N24 со ссылкой на источники.
Представители стран НАТО сегодня утром проведут экстренную встречу по Украине на уровне послов.
Из бывших республик СССР первой действия Москвы осудила Латвия. «Российская военная агрессия против суверенитета, народа и демократии Украины абсолютно неприемлема. Ответственность Путина — немедленно положить этому конец. Латвия тесно сотрудничает с партнерами по ЕС и НАТО. Мы призываем НАТО к консультациям по статье 4», — написал сегодня в Twitter премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш.
Четвертая статья устава НАТО гласит, что «стороны всегда будут консультироваться друг с другом в случае, если, по мнению какой-либо из них, территориальная целостность, политическая независимость или безопасность какой-либо из договаривающихся сторон окажутся под угрозой».
Министры иностранных дел Эстонии, Латвии и Литвы выступили с совместным заявлением, предложив «максимально резко осудить (действия РФ.— “Ъ”) всем международным сообществом, ввести в отношении России максимально жесткие санкции, в том числе исключить Россию из системы SWIFT, политически изолировать Россию и выразить твердую поддержку суверенитету и территориальной целостности независимой Украины». Главы МИДов считают, что «нужно срочно предложить украинскому народу оружие, боеприпасы и другую военную помощь, чтобы он мог защитить себя, а также экономическую, финансовую и политическую помощь и поддержку и гуманитарную помощь».
Что именно может предложить Киеву ЕС, сегодня будет решаться на саммите.
«Мы решительно осуждаем неоправданное нападение России на Украину. В эти мрачные часы мы думаем об Украине и невинных женщинах, мужчинах и детях, которые столкнулись с неспровоцированным нападением и страхом за свою жизнь», — написала в Twitter глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
«Мы привлечем Кремль к ответственности», — подчеркнула Урсула фон дер Ляйен.
Она также добавила, что Россия должна вывести свои войска и полностью уважать территориальную целостность Украины. «Лидеры ЕС обсудят и оперативно примут дальнейшие ограничительные меры против России. ЕС поддерживает Украину», — заявила она.