Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
 Больше половины мужчин сталкивались с дискриминацией на работе О полном отсутствии барьеров для построения своей карьеры заявил только 41% респондентов
Фоторепортажи
88 знаменитых метеоритов, упавших в России
3Объявлены победители Astronomy Photographer of the Year: People’s Choice Awards 2021
12:49 (мск), источник: Lenta.Ru

Минобороны объявило о начале спецоперации в Донбассе по указу Путина

Вооруженные силы России приступили к проведению специальной военной операции по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) по указу президента Владимира Путина. Об этом заявили «Ленте.ру» в Минобороны.

Источник: AP 2022

По словам официального представителя ведомства генерал-майора Игоря Конашенкова, утром 24 февраля народные милиции ДНР и ЛНР провели мобилизацию и создали группировки войск. «В настоящее время они перешли в контрнаступление при огневой поддержке российских Вооруженных сил», — сказал он.

Уточняется, что ДНР удалось продвинуться до трех километров при наступлении на Волноваху, а ЛНР — на полтора километра в направлении населенного пункта Счастье. По данным Минобороны, подразделения Вооруженных сил Украины обстреливают мирные города Донбасса, есть жертвы среди гражданского населения республик.

«Вооруженные силы РФ никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины не наносят», — заявил Конашенков и подчеркнул, что ВС России не наносят ударов по городам Украины, мирному населению ничего не угрожает.

Утром 24 февраля президент России Владимир Путин выступил с обращением к нации, в котором объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Целью происходящего, по его словам, является защита людей, подвергающихся издевательствам и геноциду.

Ситуация в городах Украины
20
фотографий
20
фотографий
20
фотографий
Онлайн-трансляция
ТАССГазета.Ру
Событий пока нет
Событий пока нет
Источники трансляции: ТАСС, Газета.Ру
Следите за развитием темы Военная операция в Донбассе
 Зеленский заявил о праве Украины на оборону
МИД России назвал предсказуемой реакцию Запада на признание ДНР и ЛНР
Военная операция в Донбассе
Военная операция на Украине. Главное
Минобороны объявило о начале спецоперации в Донбассе по указу Путина
Украина разорвала дипотношения с Россией
Онлайн-трансляция: Путин объявил о вводе войск в Донбасс
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь