12:43 (мск), источник: © РИА Новости
Украина разорвала дипотношения с Россией
КИЕВ, 24 фев — РИА Новости. Между Украиной и Россией больше нет дипотношений, заявил украинский лидер Владимир Зеленский.
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«Мы разорвали дипломатические отношения с Россией», — сказал он во время одного из выступлений.
Ранее Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.
В Министерстве обороны подчеркнули, что не наносят никаких ударов по гражданским объектам на территории Украины, только по военной инфраструктуре, мирному населению ничего не угрожает.
Спустя примерно два часа после этого в ведомстве добавили, что украинские пограничники «никакого сопротивления не оказывают», украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя. Информацию зарубежных СМИ о сбитом над Украиной российском самолете в Минобороны не подтвердили.