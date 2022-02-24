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12:43 (мск), источник: © РИА Новости

Украина разорвала дипотношения с Россией

КИЕВ, 24 фев — РИА Новости. Между Украиной и Россией больше нет дипотношений, заявил украинский лидер Владимир Зеленский.

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«Мы разорвали дипломатические отношения с Россией», — сказал он во время одного из выступлений.

Ранее Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.

В Министерстве обороны подчеркнули, что не наносят никаких ударов по гражданским объектам на территории Украины, только по военной инфраструктуре, мирному населению ничего не угрожает.

Спустя примерно два часа после этого в ведомстве добавили, что украинские пограничники «никакого сопротивления не оказывают», украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя. Информацию зарубежных СМИ о сбитом над Украиной российском самолете в Минобороны не подтвердили.

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ТАССГазета.Ру
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Источники трансляции: ТАСС, Газета.Ру
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