13:02 (мск), источник: Коммерсантъ
Военная операция на Украине. Главное
Утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе и вводе войск в ДНР и ЛНР.
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Президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении объявил о введении военного положения на территории Украины. Украина разорвала дипломатические отношения с РФ.
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