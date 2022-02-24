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США увидели «зеленых человечков» на востоке УкраиныПоследние несколько месяцев Киев и западные страны обвиняют Россию в стягивании войск к границам Украины и подготовке военного наступления
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13:02 (мск), источник: Коммерсантъ

Военная операция на Украине. Главное

Утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе и вводе войск в ДНР и ЛНР.

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Что произошло:

Президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении объявил о введении военного положения на территории Украины. Украина разорвала дипломатические отношения с РФ.

Экономические последствия:

Доллар и евро достигали исторических максимумов: доллар — почти 90 ₽/$, евро — свыше 100 ₽/€.

Падение фондовых индексов РФ достигло 29−36%.

Индекс Мосбиржи падал ниже 1900 пунктов впервые с июля 2017 года.

Цена нефти Brent превысила $103 за баррель впервые с сентября 2014 года.

ЦБ РФ вводит запрет на короткие продажи на биржевом и внебиржевом рынках.

Цена газа в Европе взлетела до $1400 за 1 тыс. куб. м.

Бумаги российских компаний на Лондонской бирже дешевеют на 20−70%, расписки Сбербанка проваливались на 71,31%.

Western Union приостановила все переводы в приложении, операции возможны только в пунктах обслуживания.

Экономические санкции:

Евросоюз введет санкции против стратегических секторов экономики России, блокируя доступ к ключевым технологиям и рынкам.

Жозеп Боррель заявил, что будут введены самые жесткие санкции в истории.

Новость
Запад угрожает Москве беспрецедентно жесткими санкциями

Великобритания введет беспрецедентные санкции против России.

Президент США Джо Байден намерен ввести санкции против крупных российских банков и физических лиц, будут установлены меры экспортного контроля.

Австралия вводит санкции против 25 россиян. Под санкции также могут подпасть 300 членов Федерального собрания.

К санкциям могут присоединиться Южная Корея и Япония.

Воздушное сообщение:

Россия закрыла воздушное пространство нескольких южных областей.

Росавиация приостановила полеты в 12 южных аэропортов России до 2 марта.

Украина закрыла воздушное пространство для гражданской авиации.

Мировая реакция:

Экстренное заседание Совбеза ООН по ситуации в Украине пройдет в 05:30 по Москве.

Генсек НАТО Столтенберг осудил «атаку России на Украину», называет операцию нарушением международного права и угрозой евроатлантической безопасности.

Члены НАТО проведут встречу, на которой рассмотрят «последствия агрессивных действий РФ» в отношении Украины.

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