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13:14 (мск), источник: © РИА Новости

Лукашенко заявил, что Запад разработал план, как ударить в спину России

МИНСК, 24 фев — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Запад разработал план, как из Польши и Литвы ударить в спину РФ после начала конфликта с Украиной, Минск выработал ответ на это.

Источник: © РИА Новости

По словам Лукашенко, он уже получал «первичную информацию о том, что в Польше и Литве создаются группировки, чтобы когда начнется конфликт с Украиной, ударить, пройти через Беларусь воздушным эшелоном и наземным путем и ударить в спину российской группировки».

«Тогда я их предупредил — мы предателями не будем, и вам не позволим стрелять в спину русских людей», — сказал белорусский лидер. Видео встречи с силовиками Белоруссии разметил близкий к пресс-службе государства Telegram-канал «Пул Первого».

Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства «требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи». По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.

Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.

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ТАССГазета.Ру
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Источники трансляции: ТАСС, Газета.Ру
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